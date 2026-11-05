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Tayvan endüstriyel karbonsuzlaşmayı desteklemek için kendi SKDM ve ETS'sini uygulamaya koymayı planlıyor

Perşembe, 05 Kasım 2026 11:19:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, hükümetin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma ve yerel sanayinin uluslararası rekabet gücünü artırma çalışmaları kapsamında kendi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (SKDM) ve karbon emisyon ticaret sistemini (ETS) uygulamaya koymayı planladığını duyurdu.

Sekizinci Ulusal Kurumsal Çevre Koruma Ödülleri'nin kazananları ve çevre koruma alanında öne çıkan uzmanlarla 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Lai, hükümetin Tayvan'ın yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla sanayi şirketleri ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Lai, Tayvan'ın karbon ücretlendirme sistemini halihazırda uyguladığını, ülkeye özgü bir SKDM ve karbon emisyon ticaret sistemine yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Söz konusu önlemlerin yerel sanayinin uluslararası karbon düzenlemelerine uyum sağlamasına, dayanıklılığını güçlendirmesine ve daha düşük emisyonlu üretime geçiş sürecinde rekabet gücünü artırmasına yardımcı olmayı amaçladığını paylaştı.

2050 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için sanayiyle iş birliği güçlendiriliyor

Devlet Başkanlığı bünyesinde Tayvan'ın net sıfır emisyona geçişine yönelik çözümler geliştirmek amacıyla hükümet temsilcilerini, sanayi sektörünü ve diğer paydaşları bir araya getiren Ulusal İklim Değişikliğiyle Mücadele Komitesinin kurulmasına dikkat çekildi.

Aynı zamanda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin emisyonlarını azaltmalarını ve enerji verimliliklerini artırmalarını desteklemek açısından sanayi tedarik zincirleri genelinde iş birliğinin önemi vurgulandı. Bu yıl çevre ödüllerine layık görülen 65 şirketin geçtiğimiz yıl toplam 1,613 milyar kWh elektrik tasarrufu sağladığı ve yenilenebilir enerji tüketimlerini %131 artırdığı aktarıldı.

Tayvanlı üreticiler emisyon azaltımı ve kaynak verimliliği çalışmalarını ilerletiyor

Öne çıkarılan örnekler arasında Yamaha Motors Taiwan'ın ihracat ambalajlarında tamamen geri dönüştürülebilir çelik kutulara geçmesi ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla 85 tedarikçiyle iş birliği yapması yer aldı. Lai, hükümetin Tayvan'ın uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri ve şirketlerle iş birliği yoluyla sanayinin karbonsuzlaştırılmasını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Hükümet, önerilen SKDM ve karbon emisyon ticaret sistemine yönelik hazırlıkların sürdüğünü doğrulasa da uygulamaya ilişkin belirli bir takvim veya ayrıntılı düzenleyici çerçeve açıklamadı. Önerilen önlemlerin, Tayvan'ın endüstriyel karbonsuzlaşmayı destekleme ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma yönündeki daha geniş kapsamlı çalışmalarının bir parçasını oluşturduğu bildirildi.

Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SKDM 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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