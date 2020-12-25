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Pakistan hükümeti Pakistan Steel Mill’in özelleştirilmesini onayladı

Cuma, 25 Aralık 2020 14:38:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan’ın Özelleştirme Kabine Komitesi, Özelleştirme Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Pakistan Steel Mill Corporation’ın varlıklarının özelleştirilmesini onayladı.

İstihdam yaratacak ve borcu azaltacak olan özelleştirmenin, bazı devlete bağlı işletmelerin ulusal hazineye katkı sağlayamaması nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde oluşan baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Hükümet ayrıca, özelleştirmeler yoluyla Uluslararası Para Fonu’nun Pakistan’a yönelik 6 milyar $’lık kredi programını yeniden canlandırmak istiyor.

İlk aşamada tesis, bir buçuk yıl içinde tam kapasiteye ulaşacak, ikinci aşamada ise üretim kapasitesi 3 milyon mt’a çıkarılacak. Özelleştirme aşamalarının 800 milyon $’a mal olacağı tahmin ediliyor.

Tesis, 2015 yılında fırınlarını kapattı ve 2008 yılından bu yana devlet fonundan 200 milyar PKR (1,25 milyar $) kullandı. Pakistan hükümeti, tesis çalışanlarının maaşları için her yıl 400 milyon PKR (2,49 milyon $) hibe etmek zorunda kaldı.


Etiketler: Güney Asya  Pakistan  |  benzer haberler »


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