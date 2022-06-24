Pakistan çelik sektörüne %10 ek vergi getirecek

Cuma, 24 Haziran 2022 14:59:56 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif hükümetin petrol, çelik, gübre, şeker, otomobil ve tekstil gibi büyük ölçekli sektörlere %10 oranında ek vergi getireceğini açıkladı.

Karar yüksek enflasyon nedeniyle artan fiyatların halk üzerinde yarattığı yükü azaltmak ve çöken ekonomiyi canlandırmak amacıyla alındı. Toplanan verginin sağlık, eğitim ve bilgi teknolojileri projelerinde kullanılacağı anlaşılıyor.

Kaynaklar çelik sektörüne uygulanacak %10 oranındaki ek verginin maliyetleri artırarak sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Buna ek olarak Eski Maliye Bakanı Hammad Azhar, “Ekonomi hızla geriliyor ve şu anda böyle bir önlem alınması Pakistan Tehreek-e-Insaf partisinin yarattığı sanayileşme ivmesini tersine çevirecek,” dedi ve artan enerji ile emtia fiyatları nedeniyle sektörlerin halihazırda yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi. Azhar artan maliyetlerin müşterilere yansıtılacağını ve fiyatların yükseleceğini ifade etti.