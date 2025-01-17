Pacific Steel Kaliforniya’daki elektrik ark ocağı projesi için ilave finansman aldı

ABD merkezli sürdürülebilir altyapı yatırım şirketi Generate Capital, ABD’li inşaat demiri üreticisi Pacific Steel Group’un ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sürdürdüğü elektrik ark ocağı projesi için 200 milyon $’lık finansman sağladığını açıkladı. Yaklaşık 350 milyon $’lık yatırımla planlanan tesisin 2026 yılının sonunda devreye alınması ve 400 işçi çalıştırıp yıllık 380.000 mt üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Bahsi geçen elektrik ark ocağı yerel piyasalardan tedarik edilen hurdayı kullanıp yüksek kaliteli ve özel uzunluklarda inşaat demiri üretecek. Generate Capital’ın yayımladığı açıklamaya göre proje, hurda ve nihai mamul ticaretinin tamamen Kaliforniya eyaleti içinde yapılmasını sağlayıp sevkiyat masraflarını ve karbon emisyonunu düşürecek.