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Özel çelik üreticilerinin Çin’in toplam ham çelik üretimindeki payı 2020’de %63,21’e yükseldi

Cuma, 05 Şubat 2021 15:17:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Metalurjik İşletmeler Ticaret Odası tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılında özel çelik üreticilerinin Çin’in toplam ham çelik üretimindeki payı, 2019 yılında kaydedilen %62’ye kıyasla %63,21’e yükselerek 665,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, 2020 yılında ham çelik üretimi yaklaşık 20 milyon mt veya üstünde yer alan dört adet özel çelik üreticisi oldu. Shagang Group yıllık %1,21 artışla 41,6 milyon mt, Beijing Jianlong Group yıllık %14,5 artışla 35,7 milyon mt, Delong Group yıllık %58,45 artışla 28,26 milyon mt ve Fangda Special Steel yıllık %25,2 artışla 19,6 milyon mt ham çelik üretti.

2020 yılında Çin’deki en büyük 12 özel çelik üreticisinin toplam ham çelik üretimi 226 milyon mt seviyesinde yer alarak, ülkedeki tüm özel çelik üreticilerinin toplam üretiminin %34’ünü oluşturdu.


Etiketler: ham çelik  Uzak Doğu  hammaddeler  Çin  üretim  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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