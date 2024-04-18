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Ovako ve FNsteel Avrupa’da düşük karbonlu filmaşin üretimini artırmak için iş birliği yapıyor

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:58:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, Avrupa’da düşük karbonlu ve yüksek katma değerli filmaşin üretimini artırmak amacıyla Hollanda merkezli yüksek kaliteli filmaşin üreticisi FNsteel ile ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. 2025 yılından itibaren başlayacak iş birliği en az iki yıl sürecek.

Söz konusu iş birliğine göre Ovako’nun Smedjebacken tesisi FNsteel tarafından yüksek kaliteli filmaşin üretmek için kullanılan düşük karbon ayak izine sahip hammadde üretim akışını yönetecek. Üretilecek düşük karbonlu yüksek katma değerli filmaşin Avrupa’da otomotiv, inşaat ve mühendislik sektörlerine tedarik edilecek.

Ovako’nun ürettiği çeliğin küresel ortalamaya kıyasla %80 daha az karbon ayak izine sahip olması şirketi söz konusu ortaklık için ideal partner haline getiriyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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