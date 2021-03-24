Otomotiv çipindeki arz-talep dengesizliği üçüncü çeyrekte hafifleyecek

Çarşamba, 24 Mart 2021 15:09:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği’nin (CAAM) Başkan Yardımcısı Li Shaohua, otomotiv çipindeki arz sıkıntısının kısa vadede pazar dışı yollarla çözülmesinin pek olası olmadığını, çipteki arz-talep dengesizliğinin üçüncü çeyreğe kadar devam edeceğini belirtti.

Li Shaohua, yarı iletken sektöründeki küresel kapasite sıkıntısı, Corona virüsü salgını, elektronik şirketlerinin erken stok alımları ve fırtınalar, depremler ve otomotiv sektöründe görülen panik alımları gibi diğer fors majör faktörlerin otomotiv çipi kapasitesi üzerinde kısa vadede olumsuz etki yarattığını belirtti.