Olympic Steel Minneapolis tesisine boy kesme hattı kuracak

ABD merkezli çelik servisi merkezi Olympic Steel Inc., Minneapolis’teki tesisinde kurulmak üzere Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz’den yeni bir boy kesme hattı sipariş ettiğini açıkladı. Yeni hattın 2025’in son çeyreğinde devreye girmesi bekleniyor.

Boy kesme hattı, 3,5 mm x 1.525 mm ebatlarında ve 27 mt ağırlığında soğuk rulo sac, asitli sac, yağlı sac, paslanmaz sac ve kaplamalı sac işleme kapasitesine sahip. Dakikada 91 metre işleyebilen hat 80.000 PSI’a kadar akma dayanımını destekliyor.

Yeni hattın önemli özellikleri arasında malzemeyi ayırmak için kullanılan yüksek kesinlik düzeyine sahip düzleştiriciler ve yüksek performanslı besleme sistemi yer alıyor.