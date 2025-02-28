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Ocak ayında Brezilya'nın nihai mamul ithalat ihracatı geçti

Cuma, 28 Şubat 2025 11:40:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Ocak ayında 95,23 milyon $ değerinde 110.507 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 223,56 milyon $ değerinde 299.287 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında 124,88 milyon $ gelirle 149.084 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 112,46 milyon $ değerinde 139.544 mt’luk ithalat yapılmıştı.

İthalatçılar kurda iyileşme beklentisiyle limanlarda bekleyen malzemenin gümrükten geçiş işlemlerini ertelediği için Ocak ayında ithalatta artış olması beklenen bir şeydi.

Ocak ayında ihraç edilen başlıca ürünler ve ihracat içindeki payları şöyle sıralandı; kaplamalı yassı mamul (%38), inşaat demiri (%23) ve filmaşin (%20), en çok ithal edilen ürün ve ithalat içindeki payları ise, kaplamalı yassı ürünler (%48), inşaat demiri (%14), soğuk rulo sac (%10) ve sıcak rulo sac (%10) oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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