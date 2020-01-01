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Atlas’ın ardından Nucor da kutu profil fiyatlarını 138$/mt artırdı

Nucor Tubular Products, spot piyasaya verdiği fiyatlarını tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 138$/mt artırdığını açıkladı.

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