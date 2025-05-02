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Nucor Fives Group’tan yeni kesme makineleri sipariş etti

Cuma, 02 Mayıs 2025 10:36:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli makine üreticisi Fives Group, ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Corporation’dan Illinois eyaletinde bulunan Marseilles tesisi ve Alabama eyaletinde bulunan Decatur tesisinde kurulmak üzere iki yeni kesme makinesi siparişi aldı.

Nucor’un yapısal boru piyasasına daha büyük ebatlı boru temin etmek için tasarladığı genişletme planı kapsamında Marseilles tesisine kurulacak olan kesme makinesi, 406,4 mm uzunluğunda ve 16 mm duvar kalınlığında boruları dakikada 61 metre hızda kesebilecek.

Decatur tesisine kurulacak makine ise halihazırda kurulu olan boru haddehanesini genişletmek için kullanılacak. Bu kesme makinesinin Marseilles tesisinde kurulacak olan ekipmandan tek farkı ise 508 mm uzunluğunda boru kesebilmesi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Nucor 

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