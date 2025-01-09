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Nucor piyasa koşulları nedeniyle Connecticut tesisinde filmaşin üretimine ara verecek

Perşembe, 09 Ocak 2025 10:37:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Nucor, 7 Ocak tarihinde Connecticut tesisinde filmaşin üretimini zorlu piyasa koşulları nedeniyle durduracağını açıkladı. Şirket hasırlık tel, parlak tel ve inşaat demiri üretimine devam etmeyi planlıyor.

Şirket, önümüzdeki birkaç ay boyunca mevcut hammadde ve nihai mamul stoklarını kullanacağını ve şu ana kadar verilen siparişlerin sevkiyatının yapılacağını ifade etti.

SteelOrbis’in görüştüğü piyasa kaynakları, Liberty Steel’in Aralık ayında önemli bir tel tesisini kapatmasıyla birlikte inşaat sektöründen talep olmasa da filmaşin fiyatlarının yüksek kalabileceğini öne sürdü. Bahar aylarında başlayacak inşaat sezonu için Şubat'ta gelecek siparişler öncesinde fiyatlar pek değişiklik göstermedi.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC) verilerine göre 2024 yılının tamamında ülkenin filmaşin ithalatı %19,2 artışla 987.739 mt seviyesine çıktı. Ülkenin en fazla filmaşin ithal ettiği ülkeler arasında Kanada, Japonya ve Brezilya bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Nucor 

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