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Nucor deniz üstü rüzgar santrallerine yönelik yeni sürdürülebilir levhasını tanıttı

Cuma, 20 Ocak 2023 10:09:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor, ABD’li deniz üstü rüzgar santrali üreticilerinin artan talebini karşılamaya yönelik yeni sürdürülebilir kalın levhası Elcyon’ın tanıtımını yaptı.

Şirket, Elcyon’ı 1,7 milyar $ yatırımla hayata geçirdiği son teknoloji Brandenburg tesisinde üretecek. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, söz konusu tesis geçtiğimiz yılın Aralık ayında ilk üretimini yapmıştı.

Yapılan açıklamada Elcyon’ın elektrik ark ocaklarında üretilen temiz ve gelişmiş bir ürün olduğu belirtildi. Avrupa standartlarına uygunluk belgesi bulunan Elcyon rakipleriyle kıyaslandığında büyük ebatları, gelişmiş kaynaklanabilirliği ve kırılma tokluğu ile öne çıkıyor.

Nucor, yeni tesisinin iç piyasada kullanılan levhanın %97’sini üretebileceğini ve üretim kapasitesinin yıllık 1,2 milyon ton seviyesinde yer alabileceğini ifade etti. Şirket, kendilerine özel ihtiyaçlarını ve spesifikasyonlarını karşılamak amacıyla son kullanıcı sektörlerle birlikte çalışarak Elcyon’ı farklı kalitelerde ve ebatlarda sunmayı planlıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Nucor 

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