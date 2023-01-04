Nucor Kentucky levha tesisinde üretime başladı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 09:39:07 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada Kentucky’de inşa edilen son teknoloji levha tesisinde ilk levhanın 30 Aralık tarihinde haddelendiği duyuruldu. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde tesisin tam faaliyete geçmesine yoğunlaşacak ve alıcılarına ilk sevkiyatlarını gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada Nucor Steel Brandenburg adını alan tesisin açık deniz rüzgar türbinlerinin temelinde kullanılan kalın levhayı büyük ölçekte üretebilen ABD’deki tek, dünyadaki ise birkaç tesisten biri olduğu ifade edildi. Üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon ton seviyesinde yer alacak olan tesisin açık deniz rüzgar türbini altyapısının gelişimine önemli katkılar sağlayacağı aktarıldı. Öte yandan hükümetin 2030 yılına kadar 30 gigavatlık açık deniz rüzgar türbini inşa etme hedefi doğrultusunda yaklaşık 7,5 milyon ton ilave çelik talebi ortaya çıkabileceği de söylendi.