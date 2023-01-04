﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Nucor Kentucky levha tesisinde üretime başladı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 09:39:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation tarafından yapılan açıklamada Kentucky’de inşa edilen son teknoloji levha tesisinde ilk levhanın 30 Aralık tarihinde haddelendiği duyuruldu. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde tesisin tam faaliyete geçmesine yoğunlaşacak ve alıcılarına ilk sevkiyatlarını gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada Nucor Steel Brandenburg adını alan tesisin açık deniz rüzgar türbinlerinin temelinde kullanılan kalın levhayı büyük ölçekte üretebilen ABD’deki tek, dünyadaki ise birkaç tesisten biri olduğu ifade edildi. Üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon ton seviyesinde yer alacak olan tesisin açık deniz rüzgar türbini altyapısının gelişimine önemli katkılar sağlayacağı aktarıldı. Öte yandan hükümetin 2030 yılına kadar 30 gigavatlık açık deniz rüzgar türbini inşa etme hedefi doğrultusunda yaklaşık 7,5 milyon ton ilave çelik talebi ortaya çıkabileceği de söylendi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Üretim Nucor 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %2,2 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Baosteel Şubat ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 14$/mt artırdı

03 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 52. Hafta

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 azaldı

28 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %0,1 arttı

27 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları yerel piyasada iyileşme görülmemesine rağmen hafifçe arttı

26 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ortasında %3,2 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %2,2 düştü

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ekim ayında %15,6 arttı

23 Ara | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelerle yaptığı çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde düştü

22 Ara | Çelik Haberler