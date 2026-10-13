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Norveç inşaat kaynaklı emisyonları azaltmak için kullanım ömrünü tamamlayan gemilerden elde edilen çeliği yeniden kullanacak

Salı, 13 Ekim 2026 12:32:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Norveç'te devlete bağlı Enova, kullanım ömrünü tamamlayan gemilerden elde edilen çeliğin yeni binalarda yeniden kullanılmasını amaçlayan bir proje için Nordic Circles ve Alsaker Stål'a 244 milyon NOK'a (25,54 milyon $) varan finansman sağlayacağını duyurdu. Proje sayesinde bina inşaatından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %25'e kadar azaltılabileceği bildirildi.

Projenin hayata geçirilmesi koşuluyla sağlanacak finansmanın, kullanım ömrünü tamamlayan gemilerden elde edilen çeliğin inşaat sektöründe kullanılmak üzere geri kazanılması, temizlenmesi, kalite kontrolünden geçirilmesi ve yeniden sertifikalandırılmasını içeren döngüsel bir çelik değer zincirinin kurulmasını destekleyeceği ifade edildi.

Yapay zekâ ve otomasyon yeniden kullanılan çeliğin rekabet gücünü artıracak

Söz konusu projenin Norveç Araştırma Konseyi, Siva ve Innovation Norway tarafından desteklenen ve gemilerden geri kazanılan çeliğin inşaat sektöründe kullanılabileceğini ortaya koyan önceki pilot çalışmaların devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi. Bu çalışmalardan biri kapsamında Bergen'de sekiz katlı bir ofis binasının inşa edildiği paylaşıldı.

Enova, projede verimliliği artırmak ve gemilerden elde edilen çeliği yeni üretilen çelikle maliyet açısından rekabet edebilir hale getirmek amacıyla yapay zekâ tabanlı planlama araçları, otomasyon ve yeni çelik kesme ve temizleme teknolojileri kullanılacağını dile getirdi. Proje kapsamında ayrıca Tertnes Holding bünyesindeki Alsaker Stål, Nordic Circles ve Enova iş birliğiyle 520 milyon NOK'a (54,44 milyon $) varan yatırım yapılacağı da belirtildi.

Avrupa'da gemilerden elde edilen çeliğin yeniden kullanımı emisyonları yıllık 17 milyon mt azaltabilir

Çelik üretiminin bina inşaatından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %25'ine kadarını oluşturabildiği vurgulandı. Çelik malzemelerin yeniden kullanılmasının yeni çelik üretiminden kaynaklanan emisyonların neredeyse tamamını önleyebileceği aktarıldı. Avrupa'daki gemilerden her yıl yaklaşık 10 milyon mt çeliğin hurdaya ayrıldığı ve gemilerin büyük bölümünün Asya'da söküldüğü dile getirildi. Dolayısıyla bu malzemenin Avrupa'da geri kazanılması ve yeniden kullanılmasının yeni çelik üretimine yönelik ihtiyacı azaltabileceğine ve yeni endüstriyel fırsatlar yaratabileceğine dikkat çekildi.

Enova, Avrupa'da kullanım ömrünü tamamlayan gemilerden geri kazanılan çeliğin tamamının yeni binalarda yeniden kullanılmasının Avrupa'daki çelik üretiminden kaynaklanan emisyonlarda yıllık 17 milyon mt'a varan düşüş sağlayabileceğini tahmin ettiğini paylaştı. Söz konusu seviyenin Norveç'in yıllık sera gazı emisyonlarının 1/3'inden fazlasına karşılık geldiğini dile getirdi. Projenin hem gemilerden elde edilen çeliğin yeniden kullanımına yönelik ticari açıdan uygulanabilir hem de Norveç genelinde ve diğer Avrupa pazarlarında yaygınlaştırılabilecek bir model oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Etiketler: Norveç Avrupa Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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