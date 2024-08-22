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NLMK USA yenileme çalışmalarının ardından Indiana'daki elektrik ark ocağını devreye aldı

Perşembe, 22 Ağustos 2024 12:04:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals, Rus çelik üreticisi NLMK’nın ABD’deki bağlı kuruluşu NLMK USA’in Indiana tesisinde yakın zaman önce yenilenen 118 tonluk elektrik ark ocağını faaliyete soktuğunu duyurdu.

Primetals tarafından üstlenilen modernizasyon çalışmalarının altı hafta sürdüğü ifade edildi. Söz konusu süreçte İngiltere merkezli şirket, ocağın yapısal bütünlüğünde iyileştirmeler yaparak ve 1. seviye otomasyon sistemi kurulumu gerçekleştirerek bakım çalışmalarından kaynaklı üretim duruş süresini kısalttığını ve verimliliği artırdığını vurguladı.

NLMK USA’in üretim kapasitesi yıllık 2,7 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Indiana tesisi, çoğunlukla boru, enerji, tarım, inşaat ve otomotiv sektörlerine yönelik sıcak haddelenmiş, asitlenmiş ve yağlanmış çelik tedarik ediyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi NLMK 

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