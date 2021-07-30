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NLMK Lipetsk galvanizleme hattı için ilk ana ekipmanı aldı

Cuma, 30 Temmuz 2021 13:50:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK tarafından yapılan açıklamaya göre, NLMK Lipetsk, yıllık 450.000 mt haddelenmiş çelik üretim kapasiteli yeni kesintisiz galvanizleme hattının (HDGL-5) inşası için ilk ana ekipmanını aldı. 2022 yılında devreye alınması planlanan hat, NLMK’nın yüksek katma değerli ürün üretimini artırmasını ve gelişmiş koruyucu kaplamalı haddelenmiş ürünlerin üretiminde rekabet avantajını artırmasını sağlayacak.

Değeri 12 milyar RUB’un (164,32 milyon$) üzerinde olan proje, korozyona dayanıklı ince, yüksek mukavemetli çelik üretimine olanak sağlayacak.

İtalya merkezli Tenova tarafından üretilen ekipmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde kurulması planlanıyor.

Şu anda NLMK Lipetsk, dört hattında yıllık 1,25 milyon mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: galvanizli  BDT  NLMK  Rusya  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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