NLMK yeni kaplama özelliğine sahip galvanizli çelik sevkiyatına başladı

Salı, 05 Ekim 2021 11:53:16 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK, inşaat ve elektrik sektörlerinde kullanılmak üzere yeni ürünü olan korozyona dayanıklılığı artırılmış ve çevre dostu kaplamaya sahip galvanizli çelik sevkiyatına başladığını açıkladı.

Galvanizleme işleminden sonra çeliğe uygulanan ince organik kaplama, geleneksel teknolojiye kıyasla korozyon direncini 3 kat artırıyor. Yeni kaplama, damgalama ve şekillendirmeye karşı daha dayanıklı, kaynaklanabiliyor ve boyanabiliyor.

NLMK yeni ürününden yılda yaklaşık 100.000 mt üretmeyi planlıyor.