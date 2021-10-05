﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NLMK yeni kaplama özelliğine sahip galvanizli çelik sevkiyatına başladı

Salı, 05 Ekim 2021 11:53:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK, inşaat ve elektrik sektörlerinde kullanılmak üzere yeni ürünü olan korozyona dayanıklılığı artırılmış ve çevre dostu kaplamaya sahip galvanizli çelik sevkiyatına başladığını açıkladı.

Galvanizleme işleminden sonra çeliğe uygulanan ince organik kaplama, geleneksel teknolojiye kıyasla korozyon direncini 3 kat artırıyor. Yeni kaplama, damgalama ve şekillendirmeye karşı daha dayanıklı, kaynaklanabiliyor ve boyanabiliyor.

NLMK yeni ürününden yılda yaklaşık 100.000 mt üretmeyi planlıyor.


Etiketler: kaplamalı  yassı ürünler  Rusya  NLMK  galvanizli  BDT  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Eyl

ArcelorMittal Florange tesisindeki ikinci galvanizleme hattının açılışını yaptı
22 Eyl

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %1 düştü
14 Eyl

NLMK yeni taneleri yönlendirilmiş silisli çelik lazer işleme tesisini devreye aldı
07 Eyl

Rusya’nın paslanmaz çelik tüketimi Ocak-Haziran döneminde artış gösterdi
07 Eyl

NLMK ve Gazprom Neft sera gazı salımını azaltmak için ortak projeler geliştirecek