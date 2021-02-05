NLMK Lipetsk 4 No’lu yüksek fırınını yeniledi

Rus çelik üreticisi NLMK Group, bağlı kuruluşu NLMK Lipetsk’in yıllık 2,1 milyon mt pik demir kapasiteli 4 No’lu yüksek fırınını yenilediğini açıkladı. Toplam yatırım 23 milyar RUB’u (308,50 milyon $) aştı.
Yeni teknik çözümler ve gelişmiş malzemeler, fırının önümüzdeki 20 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Fırın yenileme çalışmalarının ardından karbon salımının yılda 200 ton azalması bekleniyor. 2022 yılında hava ısıtıcılarının yenilenmesi tamamlandıktan sonra brüt salımdaki azalma yılda toplam 7.700 ton olacak.
Ekipmanın tasarlanan kapasitesine bu yıl Şubat ayının sonunda ulaşması bekleniyor.