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NLMK Lipetsk 2 No’lu sıcak sac boy kesme hattının yenileme çalışmalarına başladı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 11:47:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, bağlı kuruluşu NLMK Lipetsk’in 2 No’lu sıcak sac boy kesme hattının yenileme çalışmalarına başladığını açıkladı. Yenileme çalışmaları sekiz ay sürecek. Bu süre zarfında çelik şerit diğer dilme hatlarına yönlendirilecek. Projeye yapılacak yatırım 2 milyar RUB’u (26,94 milyon $) aşacak.

Yenileme çalışmaları, şirketin ürün yelpazesini genişletecek ve 3-25 mm kalınlığındaki yüksek mukavemetli çelik üretimini artıracak.

Yenilenen hat, yüksek mukavemetli kaliteler de dahil olmak üzere kalın çeliği kesebilecek. Proje, metalin iç yapısının yüksek kaliteli olmasını sağlamak için bir ultrason kontrol sisteminin kurulumunu da içeriyor.

Söz konusu hattın yıllık kapasitesi 800.000 mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  NLMK  Rusya  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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