Nippon Steel’in net kârı ve satışları 2024-25 mali yılında düştü

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, 31 Mart tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu mali yılda şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 587,90 milyar JPY’ye kıyasla 382,97 milyar JPY (2,59 milyar $) seviyesinde yer alırken, net satış geliri yıllık %1,9 düşerek 8,70 trilyon JPY (58,78 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Nippon Steel’in faaliyet kârı yıllık %29,6 azalarak 547,96 milyar JPY (3,70 milyar $) seviyesine geriledi.

Bununla birlikte aynı yılda şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle 39,64 milyon mt ve çelik sevkiyatları da yıllık %1,3 düşüşle 31,62 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, US Steel’i satın almak için sunduğu teklifin yeniden incelenmesi yönünde verdiği talimatın ardından Nippon Steel, onay alabilmek amacıyla ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) ve ABD hükümetiyle çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. Devralım tamamlandığında ana pazarlar olan Hindistan ve ASEAN'a ABD’nin de eklenmesiyle üç ana bölgede varlığını güçlendireceğini belirten Nippon Steel, bu sayede toplam ham çelik üretiminin 86 milyon mt seviyesine çıkacağını ekledi.