Nippon Steel 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde net zarar kaydetti

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2025-26 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 167,02 milyar JPY net kâra kıyasla 190,72 milyar JPY (1,8 milyar $) net zarar kaydederken, net satış geliri de yıllık %8,3 düşerek 2,01 trilyon JPY (13,47 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel 2024-2025 mali yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 231,55 milyar JPY faaliyet kârına kıyasla 139,55 milyar JPY (935,13 milyon $) faaliyet zararına uğradı

2025-26 mali yılının ilk üç ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,7 düşüşle 9,46 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %4,6 düşüşle 7,64 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nippon Steel, ham çelik üretiminin mevcut mali yılın ilk ve ikinci yarısında sırasıyla yaklaşık 23 milyon mt ve yaklaşık 27,5 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Ayrıca satış gelirinin ilk yarıda 4,5 trilyon JPY ve mali yılın tamamında ise 10 trilyon JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor. Buna rağmen US Steel’in satın alınmasıyla ortaya çıkan harcamalardan dolayı mali yılın tamamında net zarar görülebilir.