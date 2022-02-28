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Nippon Steel Rusya ve Ukrayna yerine koyulacak alternatif hammadde kaynakları için önlemler alıyor

Pazartesi, 28 Şubat 2022 12:19:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’a göre, Japonya merkezli Nippon Steel Corporation Rusya ve Ukrayna’dan yaptığı pelet tedarikinde savaş nedeniyle herhangi aksaklık olması durumunda alternatif kaynaklar bulmak amacıyla önlemler alıyor.

Şirket çelik üretiminde kullanılan peletin %14’ünü Rusya ve Ukrayna’dan tedarik ediyor.

Nippon Steel’in Başkan Yardımcısı Takahiro Mori, şirketin bir kriz durumunda tedarik kaynaklarını Brezilya ve Avustralya’ya kaydırmaya karar verdiğini, bu nedenle operasyonlarının çok fazla etkilenmesini beklemediğini söyledi. Takahiro Mori, Rusya ve Ukrayna’nın ihracatında herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda küresel çelik fiyatlarının artabileceğini de ifade etti.


Etiketler: Nippon Steel  pelet  çelik üretimi  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »

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