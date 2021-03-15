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NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %12,9 arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:08:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) 15 Mart tarihinde yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in pik demir üretimi yıllık %6,4 artışla 144,75 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Aralık ayındaki artışa kıyasla 1 puan daha fazla.

Söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %12,9 artışla 174,99 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul üretimi yıllık %23,6 artışla 209,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu artış oranları Aralık ayında kaydedilen yıllık bazda artış oranlarına kıyasla sırasıyla 5,2 ve 10,8 puan daha yüksek olarak çelik üreticilerinin üretim konusunda istekli olduklarını gösterdi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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