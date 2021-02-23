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NBS: Çin'in birinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,6 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 14:37:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,6 artış gösterdi ve büyüme oranı geçen yılın Aralık ayında kaydedilen artışa göre 0,3 puan daha fazla oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatlarının söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,4 artarken, büyüme oranı Aralık ayına göre 0,3 puan yükseldi. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,2 artarken, büyüme oranı bir önceki aya göre 0,1 puan daha yavaş oldu.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Ocak ayında yıllık bazda %2,5 artarken, bu büyüme oranı Aralık ayına göre 0,3 puan yükseldi. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %1,5 artarken, büyüme oranı ise bir önceki ay kaydedilen orana göre 0,1 puan daha fazla oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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