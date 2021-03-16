NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mart ayı başında %1,2 arttı

Salı, 16 Mart 2021 15:34:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Mart ayının başında (1-10 Mart) Çin’de ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, Şubat ayının sonuna (21-28 Şubat) kaydedilene kıyasla 55,2 RMB/mt (8,5$/mt) veya %1,2 artışla 4.672/mt (719$/mt) seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde, hepsi Şubat sonuna kıyasla olmak üzere, filmaşin fiyatları %1,4 ve sıcak sac fiyatları %1 artarken, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları %1,9 yükseldi.

1$ = 6,5029 RMB