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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mart ayı başında %1,2 arttı

Salı, 16 Mart 2021 15:34:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Mart ayının başında (1-10 Mart) Çin’de ortalama 16-25 mm HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları, Şubat ayının sonuna (21-28 Şubat) kaydedilene kıyasla 55,2 RMB/mt (8,5$/mt) veya %1,2 artışla 4.672/mt (719$/mt) seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde, hepsi Şubat sonuna kıyasla olmak üzere, filmaşin fiyatları %1,4 ve sıcak sac fiyatları %1 artarken, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları %1,9 yükseldi.

1$ = 6,5029 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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