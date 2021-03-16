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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Şubat ayında %0,5 arttı

Salı, 16 Mart 2021 15:35:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Şubat ayında, Çin’in 70 büyük şehrinde yapılan incelemelere göre, birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları aylık bazda %0,5 artış gösterdi ve büyüme oranı Ocak ayında kaydedilen artışa göre 0,1 puan daha yavaş oldu. Bununla birlikte, Çin’in ikinci kademe şehirlerinde yeni konut fiyatlarının söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla %0,4 artarken, büyüme oranı Ocak ayında kaydedilene göre yatay seyretti. Ülkenin üçüncü kademe şehirlerinde ise yeni konut fiyatları aylık %0,3 artarken, büyüme oranı bir önceki aya göre 0,1 puan daha fazla oldu.

Çin’in ikinci kademe şehirlerinde ikinci el konut satışları Şubat ayında yıllık bazda %2,9 artarken, bu büyüme oranı Ocak ayındaki orana göre 0,4 puan daha yüksekti. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut satışları ise söz konusu ayda yıllık %1,9 artarken, bu büyüme oranı da bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha yüksek.

1$ = 6,5029 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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