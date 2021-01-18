NBS: Çin 2020’de ham çelik üretimini 1,05 milyar mt’a çıkardı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 15:11:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) 18 Ocak tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılında Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 1,05 milyar mt seviyesinde yer aldı. Bu artış oranı yılın ilk on bir ayında kaydedilen büyüme oranına kıyasla 0,3 puan daha düşük oldu. Söz konusu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen sonuçları takiben, Çin ekonomisi ve çelik endüstrisi, altyapı da dahil olmak üzere başlıca sektörlerdeki yatırımlar sayesinde hızlıca toparlandı.

Çin’in pik demir üretimi 2020’de %4,3 artışla 887,52 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul üretimi yıllık %7,7’lik güçlü bir artışla 1,32 milyar mt’a ulaştı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin yıllık %5,4 ve aylık %3,1 artışla toplam 74,22 milyon mt pik demir üretti. Ayrıca, söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi ve nihai mamul üretimi sırasıyla %7,7 ve %12,8 artış göstererek 91,25 milyon mt ve 120,34 milyon mt oldu. Aynı zamanda aylık bazda %4,1 ve %2,56 artarak Aralık ayında Çinli çelik üreticilerinin üretime devam etme isteğini yansıttı.