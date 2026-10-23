Nanjing Steel'in net kârı Ocak-Eylül döneminde 270 milyon $'a indi

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Nanjing Iron and Steel Co., Ltd (Nanjing Steel), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin faaliyet geliri söz konusu dönemde yıllık %10,61 artışla 47,877 milyar RMB (7,1 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, net kârı yıllık %17,35 düşüşle 1,799 milyar RMB (270 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise Nanjing Steel'in faaliyet geliri yıllık %16,79 artışla 16,746 milyar RMB (2,5 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %33,18 düşüşle 477 milyon RMB (71 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Nanjing Steel, yılın ilk dokuz ayında net kârında kaydedilen düşüşün başlıca nedeninin yakıt piyasası fiyatlarının yıllık bazda önemli ölçüde artması ve bunun üretim maliyetlerini yükseltmesi olduğunu belirtti.