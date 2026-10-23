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Nanjing Steel'in net kârı Ocak-Eylül döneminde 270 milyon $'a indi

Cuma, 23 Ekim 2026 10:31:12 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Nanjing Iron and Steel Co., Ltd (Nanjing Steel), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin faaliyet geliri söz konusu dönemde yıllık %10,61 artışla 47,877 milyar RMB (7,1 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, net kârı yıllık %17,35 düşüşle 1,799 milyar RMB (270 milyon $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise Nanjing Steel'in faaliyet geliri yıllık %16,79 artışla 16,746 milyar RMB (2,5 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %33,18 düşüşle 477 milyon RMB (71 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Nanjing Steel, yılın ilk dokuz ayında net kârında kaydedilen düşüşün başlıca nedeninin yakıt piyasası fiyatlarının yıllık bazda önemli ölçüde artması ve bunun üretim maliyetlerini yükseltmesi olduğunu belirtti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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