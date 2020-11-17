MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi

Salı, 17 Kasım 2020 12:22:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (9-15 Kasım) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere yüksek hızlı filmaşin, inşaat demiri, çelik levha ve U-profil fiyatları sırasıyla %2,2, %2,1, %1 ve %1 artış gösterdi.

Anhui eyaleti merkezli Ma’anshan Iron and Steel, 17 Kasım itibarıyla yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını 40 RMB/mt (6,1$/mt) yükseltti. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazındadır.

1$ = 6,5762 RMB