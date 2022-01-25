MMK’nın Mill 2500 haddehanesi 2021’de yıllık sıcak sac üretim rekoru kırdı

Salı, 25 Ocak 2022 15:31:12 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK 2021 yılında sıcak haddeleme tesisi mill 2500’de 4,17 milyon mt sıcak sac üreterek son 30 yılın en yüksek yıllık üretim seviyesine ulaştığını açıkladı. Üretimdeki artış 2020 yılında tamamlanan kapsamlı yeniden yapılanma çalışmalarından kaynaklandı. Mill 2500’de gerçekleştirilen büyük ölçekli yeniden yapılandırma çalışmaları, şirketin tesisin boyutunu ve kalite aralığını genişletmesini sağladı. Ürünlerin kalitesi büyük ölçüde iyileşti ve tesisin yıllık sıcak sac üretim kapasitesi 5,2 milyon mt’a yükseldi.

Buna ek olarak, şirketin elektrik ark ocaklı çelik üretim tesisinde bulunan yıllık yaklaşık 1,5 milyon mt kütük kapasiteli 5 No’lu kesintisiz döküm makinesinin yenileme çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. Yenileme çalışmalarıyla birlikte, uzun planlı bakımların süresini azaltmak ve birimin verimliliğini artırmak mümkün hale geldi.