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MMK birinci kalite kaplamalı ürün yelpazesini genişletti

Perşembe, 07 Nisan 2022 11:08:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) yıkıcılığa karşı koruma sağlayan “anti-graffiti” etkili ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan “antibakteriyel” kaplamalı yeni nesil kaplamaların endüstriyel üretimine başlayarak birinci kalite kaplamalı ürün yelpazesini genişlettiğini açıkladı.

Lysvensky metalürji tesisinde üretilen bu tür çelik ürünler, inşaatta ve tıbbi tesis ile ekipmanların üretiminde kullanılıyor.

2021 yılında MMK yıllık %76 artışla 318.000 mt yüksek teknoloji kaplamalı çelik sattı. MMK’nın toplam kaplamalı haddelenmiş ürün satışları söz konusu yılda yaklaşık 1,6 milyon mt seviyesine ulaştı.


Etiketler: kaplamalı yassı ürünler Rusya BDT çelik üretimi MMK 

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