Minas Gerais eyaleti daha katı atık barajı güvenlik kuralları açıkladı

Salı, 02 Mart 2021 10:53:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti yönetimi maden ve demir cevheri atık barajları için regülasyon değişikliğine gitti. 2021 yılının 48.140 sayılı kararnamesinde 38 madde bulunuyor.

Atık barajlarının sınıflandırılması yeni kurallardan biri. Sınıflandırma, Minas Gerais yetkililerine inceleme ve gözetim önceliği verecek. Böylece yetkililer en fazla risk teşkil eden atık barajlarına odaklanabilecek.

Yeni kararname ayrıca atık barajlarını denetleyen şirketlerden bölgenin çevre düzenleyicisi birimiyle birlikte bir onaylama süreci içinde olmalarını talep ediyor.

Bir diğer madde de eyaletteki 2020 yılının Şubat ayında tamamlanması beklenen atık barajlarının işletmeden çıkarılması işlemiyle ilgili detayları belirliyor. İşletmeden çıkarma işleminin nasıl yapılacağıyla ilgili detaylı yönergeler belirten kararname, aynı zamanda atık barajlarındaki acil durum çalışmalarının özellikleri gibi başka konularla ilgili de düzenlemeler içeriyor.