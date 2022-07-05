Metso Outotec Güney Amerika’daki demir cevheri projesine pelet üretim teknolojileri tedarik edecek

Salı, 05 Temmuz 2022 12:38:44 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Güney Amerika’daki bir demir cevheri projesi için sürdürülebilir öğütme, eleme ve taşlama teknolojileri tedarik edeceğini açıkladı. Konsantre tesisinde birinci kalite pelet besleme üretilecek. Sipariş toplamda yaklaşık 45 milyon € değerinde ve bu yılın ikinci çeyreğinde verildi.

Yeni konsantratör tesisi için Metso Outotec işbirliğiyle geliştirilen ufalama devresi akış şeması şu anda en sürdürülebilir teknoloji. Tesisin, yüksek basınçlı taşlama merdanesi devresine kıyasla %25 ve SABC devresine kıyasla da %40’ın üstünde elektrik tasarrufu sağlaması bekleniyor.