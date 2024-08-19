Metinvest Polonyalı Liberty Częstochowa’nın çelik tesislerini kiralayabilir

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in Polonya’da bulunan bağlı kuruluşu Liberty Częstochowa’nın çelik tesislerini kiralamayı düşünüyor. Metinvest’in tesislerin devreye alınabileceği tarihi belirlemek için varlıklar üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yapması gerekecek. SteelOrbis, Liberty Częstochowa’nın çelik tesisleri, savaştan dolayı çelik üretim kapasitesinin neredeyse yarısını kaybeden Metinvest için bir fırsat olabileceğini düşünüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Częstochowa mahkemesi, Liberty Częstochowa’ya ilişkin iflas sürecini başlatmaya karar vermişti ve şirket de temyiz başvurusunda bulunmuştu.