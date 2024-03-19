Meranti Green Steel Avrupa’nın yeşil sıcak rulo sac tedarikçisi olma yolunda adım attı

Salı, 19 Mart 2024 12:20:21 (GMT+3) | İstanbul

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel (MGS), Asya-Pasifik bölgesinden Avrupa’nın bir numaralı yeşil sıcak rulo sac tedarikçisi olma çabalarını desteklemek amacıyla Almanya merkezli çelik ithalatçısı INTERFER Edelstahl Handelsgesellschaft mbH ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Avrupa, ABD ve Çin’de merkezleri olan INTERFER’in dünya genelinde geniş kapsamlı bir distribütörlük ağı bulunuyor.

Yapılan anlaşma doğrultusunda MGS ve INTERFER’in pazarda tanınma, teknik destek, ticari faaliyetler, lojistik, yasal mevzuat ve sonrasında yeşil sıcak rulo sac tedariki ile satışı konularında iş birliği yapacağı belirtildi. Söz konusu şirketlerin İngiltere dahil pek çok piyasayı mercek aldığına aldığı öğrenildi. Ayrıca MGS ve INTERFER’in AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında sürdürülebilir çelik üretimine geçişin hızlandırılması yönündeki çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın önemli olduğu da vurgulandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere MGS, Batı Avustralya’da peletleme, doğrudan indirgeme ve sıcak briketlenmiş yeşil demir faaliyetleri gerçekleştirmek için Avustralya merkezli Green Steel of WA (GSWA) ile iş birliğine gittiğini de duyurmuştu.