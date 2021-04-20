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Meksika’nın sanayi üretimi Şubat ayında %3,1 düştü

Salı, 20 Nisan 2021 17:52:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika ulusal istatistik ajansı Inegi tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında, Meksika'nın sanayi üretimi yıllık bazda %3,1 düşüş fakat aylık bazda %0,4 artış gösterdi.

Şubat ayında Meksika’nın madencilik sektörü sanayi üretimi yıllık %0,6 düşüş kaydetti. İnşaat ve imalat sektörlerinde sanayi üretimi ise bir önceki yıla göre sırasıyla %5,3 ve %3,1 azaldı.

Şubat ayında, madencilik sektöründeki sanayi üretimi aylık %2,3, inşaat sektöründeki sanayi üretimi ise aylık %2,5 artış gösterdi. Söz konusu ayda, imalat sektöründeki sanayi üretimi aylık %2,1 düştü.

 

 


Etiketler: Kuzey Amerika  Meksika  imalat  |  benzer haberler »


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