Meksika’nın sanayi üretimi Şubat ayında %3,1 düştü

Salı, 20 Nisan 2021 17:52:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika ulusal istatistik ajansı Inegi tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında, Meksika'nın sanayi üretimi yıllık bazda %3,1 düşüş fakat aylık bazda %0,4 artış gösterdi.

Şubat ayında Meksika’nın madencilik sektörü sanayi üretimi yıllık %0,6 düşüş kaydetti. İnşaat ve imalat sektörlerinde sanayi üretimi ise bir önceki yıla göre sırasıyla %5,3 ve %3,1 azaldı.

Şubat ayında, madencilik sektöründeki sanayi üretimi aylık %2,3, inşaat sektöründeki sanayi üretimi ise aylık %2,5 artış gösterdi. Söz konusu ayda, imalat sektöründeki sanayi üretimi aylık %2,1 düştü.