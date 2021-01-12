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Meksika’nın sanayi üretimi Kasım ayında düştü

Salı, 12 Ocak 2021 11:10:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika ulusal istatistik ajansı Inegi tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında, Meksika'nın sanayi üretimi yıllık bazda %3,3 düşüş fakat aylık bazda %1,1 artış gösterdi.

Kasım ayında Meksika’nın madencilik sektörü sanayi üretimi yıllık %2,5 düşüş kaydetti.

Aynı şekilde, inşaat ve imalat sektörlerinde sanayi üretimi, bir önceki yıla göre sırasıyla %8 ve %1,2 azaldı.

Kasım ayında, madencilik sektöründeki sanayi üretimi aylık %0,1, inşaat sektöründeki sanayi üretimi ise aylık %2,2 artış gösterdi.

Inegi, imalat sektöründeki sanayi üretiminin aylık bazda değişmeyerek Kasım ayında sabit kaldığını açıkladı.


Etiketler: Kuzey Amerika  üretim  imalat  Meksika  inşaat  madencilik  |  benzer haberler »


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