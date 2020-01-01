﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın sanayi üretimi Nisan ayında artış gösterdi

Söz konusu ayda, ülkenin madencilik sektöründe sanayi üretimi yıllık %5,6 artarken, inşaat ve imalat sektörlerinde sanayi ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.