Meksika’nın pelet üretimi Ekim ayında %7,2 düştü 

Pazartesi, 18 Aralık 2023 12:17:45 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede pelet üretimi ardı ardına 10 ay gerileme kaydederek, Ekim ayında yıllık %7,2 düşüşle 544.883 mt seviyesinde yer aldı. Bu düşüş Altos Hornos de México (AHMSA) ve ArcelorMittal ile Ternium’un ortak girişimi Peña Colorada’da üretimin gerilemesinden kaynaklandı.

Pelet üretimi doğrudan çelik üretimiyle bağlantılı. Meksika'da çelik üretimi Eylül ayına kadar art arda 10 ay boyunca düşüş kaydetti.

Meksika'da pelet üretimi yapılan üç büyük madencilik bölgesinden en önemlisi, tüm üretimin %64,8'ine sahip olan batıdaki Colima eyaletinde yer alıyor. Burada Lüksemburg merkezli çelik üreticileri Ternium ve ArcelorMittal’in %50-50 ortak girişimi olan Peña Colorada madencilik kompleksi bulunuyor.

Ekim ayında Colima'da pelet üretimi, geçen yılın Ekim ayına göre %7,1 veya 26.816 mt düşüşle 353.041 mt olarak gerçekleşti. 2023'ün ilk 10 ayında yalnızca Mayıs (%1,7) ve Eylül (%7,5) aylarında üretimin arttığı gözlendi.

ArcelorMittal México'nun batıdaki Michoacán eyaletinde bağlı Lázaro Cárdenas'taki Las Truchas madencilik kompleksinde pelet üretimi yıllık %0,9 artışla 113.812 mt oldu. Bu yıl tesiste üretim toplam 6 ay arttı.

Inegi verilerine göre Michoacán, Ekim ayı pelet üretiminde %20,9 paya sahip oldu.

Meksika'nın pelet üretiminde ardı ardına altıncı kez en büyük daralma, AHMSA tesisinin bulunduğu Coahuila eyaletinde kaydedildi. Ekim ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre yıllık %17,2 veya 16.232 mt düşüşle 78.030 mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu düşüş Coahuila'da gözlenen peşi sıra dokuzuncu yıllık bazlı düşüş oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana üretim çift haneli düşüş gösterdi. Öyle ki Mayıs ayında %29,2, Haziran'da %28,9, Temmuz'da %8, Ağustos'ta %49,1, Eylül'de %46,1 ve Ekim'de %17,2 azaldı.

Ekim ayında ortalama pelet fiyatı nominal olarak %13,4 düşüşle 1.403 MXN/mt (79,5$/mt) oldu.