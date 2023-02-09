Meksika’nın nihai mamul üretiminde inşaat demiri birinci sırada

Perşembe, 09 Şubat 2023 09:49:52 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri tüketimi 2022 yılında yıllık %0,3 veya 9.000 mt artışla 3,56 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda inşaat demiri üretimi yıllık %1 veya 41.000 mt artışla 4,16 milyon mt seviyesinde yer alarak en çok üretilen nihai mamul oldu. Üretim bir önceki yıl kaydedilen tüketim miktarının %16,9 veya 601.000 mt üzerine çıktı.

2022 yılında Meksika %5,9 veya 34.000 mt artışla 614.000 mt inşaat demiri ihraç etti. Böylelikle inşaat demiri 735.000 mt ile birinci sırada yer alan dikişsiz boru ihracatını takip etti. Meksika söz konusu yılda hiç inşaat demiri ithalatı yapmadı.