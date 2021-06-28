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Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Nisan ayında artış gösterdi

Pazartesi, 28 Haziran 2021 09:44:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi’nin yayımladığı verilere göre, Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Nisan ayında aylık %0,2 düşüş ve yıllık %21,4 artış gösterdi.

Ülkenin birincil ekonomik faaliyetleri Nisan ayında yıllık %0,1 düşüş gösterirken, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetleri ise sırasıyla yıllık %35,7 ve %17 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, birincil ve ikincil ekonomik faaliyetler sırasıyla aylık %2,9 ve %0,2 düşüş kaydederken, üçüncül ekonomik faaliyetler ise aylık %0,3 arttı.


Etiketler: Kuzey Amerika  Meksika  ekonomi  |  benzer haberler »


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