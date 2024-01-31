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Meksika’nın ekonomisi son çeyrekte %0,1 büyüdü

Çarşamba, 31 Ocak 2024 09:12:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yalnızca %0,1 artış gösterirken 2022 yılının aynı çeyreğine kıyasla %2,4 yükseldi. Bu artışlar beklentilerin altında kaldı.

Meksikalı finans kuruluşu Banco Base, dördüncü çeyrekte görülen artışın beklentilerin altında kaldığını ve 2023’ün son üç ayında Meksika ekonomisinde kaydedilen yavaşlamayı doğruladığını belirtti.

Meksika Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre 2024 yılında ekonominin %2,3 büyümesi bekleniyor. Ancak Inegi’nin bugün sağladığı veriler doğrultusunda Bx+ şirketi 2024 yılı tahminlerini düşürdü.

Bx+, yayımladığı bir araştırma raporunda, “2024’te %1,9 büyüme görülmesini bekliyoruz. Dış ekonomik büyümenin yavaşlığı ve sınırlayıcı para politikalarıyla birlikte enflasyona karşı mücadelenin devam etmesi bunun en büyük nedenleri olacak,” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası, 2022 yılının verileri doğrultusunda Meksika’nın 1,47 trilyon $ değerinde gayri safi milli hasıla ile dünyanın en büyük 14. ekonomisi olduğunu öne sürüyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Ekonomi 

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