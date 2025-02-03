Meksika’nın gayrisafi milli hasılası 2024’te büyüme gösterdi

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin gayrisafi milli hasılası 2024 yılında %1,3 artış kaydetti.

2024 yılındaki büyüme, çoğunlukla hizmetlerden oluşan üçüncül faaliyetlerin %2,3 artış kaydetmesiyle elde edilirken, madencilik ve tarım gibi birincil faaliyetlerde %2,3 düşüş, sanayiden oluşan ikincil faaliyetlerde ise %0,3 artış gözlendi.

Meksika’nın gayrisafi milli hasılası 2024’ün son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,6 düşüş, 2023’ün son çeyreğine kıyasla ise %0,6 artış kaydetti.