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Meksika’nın gayrisafi milli hasılası 2024’te büyüme gösterdi

Pazartesi, 03 Şubat 2025 12:14:03 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin gayrisafi milli hasılası 2024 yılında %1,3 artış kaydetti.

2024 yılındaki büyüme, çoğunlukla hizmetlerden oluşan üçüncül faaliyetlerin %2,3 artış kaydetmesiyle elde edilirken, madencilik ve tarım gibi birincil faaliyetlerde %2,3 düşüş, sanayiden oluşan ikincil faaliyetlerde ise %0,3 artış gözlendi.

Meksika’nın gayrisafi milli hasılası 2024’ün son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,6 düşüş, 2023’ün son çeyreğine kıyasla ise %0,6 artış kaydetti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Ekonomi 

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