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Meksika’nın demir cevheri ithalatı Mayıs ayında %99 düştü

Perşembe, 08 Ağustos 2024 10:12:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatının değeri Mayıs ayında, önceki yılın aynı ayında kaydedilen 40 milyon $ seviyesine kıyasla %99,8 düşüşle 73.000 $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında yıllık %34 düşüşle 100 milyon $ değerinde demir cevheri ithal edildi.

Entegre çelik şirketi Altos Hornos de México (AHMSA) 2023 yılının başında faaliyetlerine ara vermiş ve çelik ile demir cevheri üretimini durdurmuştu. Bununla birlikte 24 Mayıs tarihinde ArcelorMittal’ın Michoacan eyaletindeki maden ve yüksek fırınında başlayan eylemler toplam 57 gün sürdü.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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