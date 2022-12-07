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Meksika’nın araç üretimi Kasım ayında %8 arttı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 10:20:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin araç üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %8 artışla 278.824 adet seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde araç üretimi yıllık %9,6 artışla 3,07 milyon adet seviyesinde yer alarak pandemi öncesinde kaydedilen seviyeyi geçti. Ancak 2017 ve 2018 yıllarında ortalama üretim yaklaşık 3,70 milyon adet seviyesinde kaydedilmişti.

Araç ihracatı üst üste sekiz ay kaydedilen artışların ardından Kasım ayında yıllık %3,8 düşüşle 231.126 adet oldu. Söz konusu seviye son yedi yılın en düşük Kasım ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda üretimin %82,9’u dış piyasalara satıldı. Bir önceki ay üretimin %96,2’si ihraç edilmişti. İhracat tonajı geçtiğimiz yılın %5,4 veya 132.782 adet üzerinde yer aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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