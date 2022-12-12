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Meksika’da ağır kamyon üretimi Kasım ayında %47 arttı

Pazartesi, 12 Aralık 2022 10:34:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede ağır kamyon üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %47,3 artışla 17.941 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ağır kamyon üretimi yıllık %24,1 artarak 181.525 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda ağır kamyon ihracatı yıllık %47 artışla 14.235 adet olurken, bu yılın ilk 11 ayında yıllık %21,5 artışla 150.872 adet seviyesinde kaydedildi.

Ağır kamyon ihracatının %94,4’ü ABD’ye, %2,4’ü ise Kanada’ya yapıldı.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan ağır kamyon satışları yıllık %30,6 artışla 3.517 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise yıllık %23,2 artarak 35.376 adet oldu.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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