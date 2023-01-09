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Meksika’nın araç üretimi Aralık ayında %4,4 arttı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:39:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü Inegi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin araç üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %4,4 artışla 236.536 adet seviyesinde yer alarak üst üste sekiz ay artış göstermiş oldu.

Araç üretimi geçtiğimiz yılın tamamında yıllık %9,2 artışla 3,31 milyon adet seviyesine yükselerek 2021 yılında kaydedilen 3,03 milyon adet ve 2020 yılında kaydedilen 3,04 milyon adet seviyelerini aştı. Ancak söz konusu seviye 2019 yılına kıyasla %13,2 ve 2018 yılında kaydedilen rekor seviye 3,93 milyon adede kıyasla %15,9 düştü.

Aralık ayında araç ihracatı yıllık %7 artışla 243.344 adet seviyesinde yer alırken, ihracat hacmi yılın tamamında yıllık %5,5 artışla 2,86 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu seviye 2017-2019 dönemindeki yıllık ortalama olan 3,36 milyon adedin altında kaldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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