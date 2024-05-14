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Meksikalı Tyasa 400.000 mt kapasiteli vasıflı çubuk tesisinin inşaatına başladı

Salı, 14 Mayıs 2024 09:54:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik şirketi Tyasa, Veracruz eyaletinin Orizaba şehrinde 250 milyon $ yatırım yaptığı vasıflı çubuk tesisinin inşaatına başladı.

2025’in üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen tesisin 400.000 mt'luk üretim kapasitesi bulunuyor. Tesiste 1,5-5 inç çapında sıcak haddelenmiş yuvarlak çubuk ve 2-4 inç genişliğinde, 5-16 inç kalınlığında sıcak slab üretilecek.

Tyasa’ya göre bu yatırımla birlikte USMCA anlaşması kapsamında tamamen Meksika’da dökümü yapılan çelik üretme hedefi gerçekleştirilecek.

Yıllık 1,65 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan Tyasa, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac, inşaat demiri, filmaşin, çubuk ve ticari profil üretimi gerçekleştiriyor. Şirket 450.000 mt ve 1,2 milyon mt kapasiteli iki tesise sahip.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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