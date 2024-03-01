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Meksikalı Grupo Collado dördüncü çeyrekte net kâr kaydetti

Cuma, 01 Mart 2024 10:03:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük çelik servis ve dönüşüm şirketi Grupo Collado, 2022 yılının son çeyreğinde kaydettiği 1 milyon $ net zarara kıyasla 2023’ün son çeyreğinde 1,45 milyon MXN (83.000 $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin satışları, çelik fiyatlarının 2023’ün son iki ayında toparlanmasıyla yalnızca %1,9 düşüşle 2.8 milyar MXN (162,1 milyon $) seviyesinde kaydedilirken satış maliyeti %11,5 geriledi. Şirketin idari ve faaliyetlere yönelik harcamaları %25,4 artışla 36,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Şirketin 2023 yılındaki toplam net kârı %19,3 düşüşle 10,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Grupo Collado, bu yılın ortasında gerçekleştirilecek seçimlerin ülke ekonomisini belirsizliğe sokma tehlikesi bulunduğunu ifade etti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Grupo Collado 

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